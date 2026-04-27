Reyhanlı'da ev yangını
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Fidanlık Mahallesinde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı