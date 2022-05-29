Rektör yardımcısının kızı kazada öldü - Haberler

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Rektör yardımcısının kızı kazada öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rektör yardımcısının kızı kazada öldü

İzmir Bornova'da üç aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı gıda mühendisi Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti.

İzmir Bornova'da üç aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı gıda mühendisi Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki 35 KF 2871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.'nin kullandığı 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan'ı (29) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Atılgan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, gıda mühendisi olan genç kadının Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ege Üniversitesi Rektör İzmir su 3. Sayfa Haberler

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