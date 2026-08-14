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Emirdağ'da Refüje Giren Otomobilde 3 Yaralı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da Başkonak köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.K. (36) idaresindeki 74 AAH 629 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girdi. Kazada araç sürücüsü T.K. ile yolcu olarak bulunan F.K. (32) ve Y.E.K. (7) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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