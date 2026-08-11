Afyonkarahisar'da Refüje Giren Otomobilde 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Ahmetpaşa beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje girdi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki refüce girmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.Ç. (32) idaresindeki 03 AJL 319 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girerek durabildi.
Kazada sürücü H.İ.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan U.C. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.