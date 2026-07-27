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Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde beşi çocuk 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde beşi çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D., yönetimindeki 34 KLS 112 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte beşi çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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