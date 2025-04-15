Rapçi Sansar Salvo'nun Babasına Şiddet Uygulaması Nedeniyle Tutuklama Talebi
Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan, babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaşması sonrası 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Daha önce uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanan Arslan, yeniden gözaltına alındı.
Babasına şiddet uygulayan 'Sansar Salvo' isimli rapçi hakkında tutuklama talebi
İSTANBUL - Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.