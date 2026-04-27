Randevusuz muayene tartışması şiddete dönüştü, doktor darbedildi

Tekirdağ'da randevu nedeniyle çıkan tartışmada bir doktorun darbedildiği olayda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, hastasıyla birlikte hastaneye gelen Ç.K., randevusu olmadan muayene olmak isteyince Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş ile sözlü tartışma yaşadı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada, Ç.K.'nin doktora fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Olayı fark eden hastane personeli duruma müdahale ederken, güvenlik güçlerine haber verildi.

Darp raporu alan doktor, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ç.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
