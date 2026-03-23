Kapı kapı para topladı, gözü kargoda kaldı: Güvenlik kamerası hırsızlığa engel oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini 'Ramazan davulcusu' olarak tanıtan bir şahıs, apartmandan para topladıktan sonra, kapı önünde bırakılan kargo poşetini çalmaya çalıştı. Güvenlik kamerasını fark eden şahıs, poşeti geri bırakarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini "Ramazan davulcusu" olarak tanıtarak apartmandan para toplayan şahıs, daha sonra bir dairenin kapısı önüne bırakılan kargo poşetini çalmaya çalıştı. Dairede güvenlik kamerası olduğunu fark eden şahıs, poşeti geri bırakarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ramazan davulcusu olduğunu söyleyerek apartman sakinlerinden para topladı. Bir süre sonra aynı şahıs, apartman içerisinde bir dairenin kapısı önüne bırakılan kargo poşetini fark etti. Şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra kapı önündeki kargo poşetini aldı. Dairedeki güvenlik kamerasını fark eden şahıs, paketi yerine bırakarak apartmandan ayrıldı. Yaşanan anlar ise dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kapıları çalması, kendisini Ramazan davulcusu olarak tanıtması ve para talep etmesi, kapının önünde kargo poşetini görüp alması ve güvenlik kamerasını fark ettikten sonra paketi kapıya bırakarak uzaklaşması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
