Ramazan tedbirleri masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Vali Mehmet Makas, Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen toplantıda, Ramazan Bayramı süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri ele alındı. Toplantıda, bayram döneminde artan şehirler arası trafik yoğunluğu, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için uygulanacak denetimler, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon konuları değerlendirildi. Ayrıca, kazaların önüne geçilmesi amacıyla sürücülere yönelik uyarılar ve sahada görev alacak ekiplerin planlaması üzerinde duruldu.

Yetkililer, bayram süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanacağını belirtti. Toplantıda alınan kararların, illerde ilgili birimler tarafından koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edildi. - DÜZCE

