Quetta'da Sınır Muhafızları Karargahına İntihar Saldırısı: 10 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Sınır Muhafızları'nın karargahının önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da intihar saldırısı düzenlendi. Sınır Muhafızları'nın karargahının önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı. Belucistan Sağlık Bakanı Bakht Muhammad Kakar, can kaybı ve yaralı sayısını doğrulayarak, "Yaralılar Sivil Hastane ve Travma Merkezi'ne sevk edildi" dedi.

Quetta Özel Operasyonlar Kıdemli Emniyet Müdürü (SSP) Muhammed Baloch, "Patlama, bir aracın karargaha yakın bir noktada dönüş yaptığı sırada meydana geldi" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan bir Quetta güvenlik yetkilisi, saldırının, Sınır Muhafızı kılığına girmiş, Hindistan destekli kişiler tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunu iddia etti. Açıklamaya göre, bir terörist patlayıcı yüklü aracı karargaha sürdü ve aynı anda 5 silahlı şahıs da binaya girmeye çalıştı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BELUCİSTAN