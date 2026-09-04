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Pursaklar'da Araç Yangını: Seyir Halindeki Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Pursaklar'da Araç Yangını: Seyir Halindeki Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altınova Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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