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Mantar toplamak için araziye çıkıp kaybolan şahıs bulundu

Mantar toplamak için araziye çıkıp kaybolan şahıs bulundu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan bir kişi kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin gece boyunca süren arama çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra sağ olarak bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan şahıs, ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmaları sonucu yaklaşık 12 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Balpayam bölgesinde mantar toplamak amacıyla araziye çıkan bir şahıs kayboldu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi yapısı ve coğrafi şartlara rağmen ekipler, kayıp şahsa ulaşabilmek için gece boyunca arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından kayıp şahsın yeri sabah saatlerinde tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin refakatinde yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından güvenli bölgeye tahliye edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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