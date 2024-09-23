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Pülümür'de İneğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, devrilen aracında hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pülümür ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALR 296 plakalı otomobilin sürücüsü önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevrayla birlikte otomobil yol kenarına devrildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma tunceli Pülümür Kaza

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