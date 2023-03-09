Psikolojisi bozulan adam, "Karını denize at" sesleri duyduğunu söyleyerek eşine dehşeti yaşattı!
3. Sayfa Haberleri
Endonezya'da seyir halindeki gemide, psikolojik rahatsızlıkları bulunan bir adam, "Karını denize at" seslerini duyduğu için eşini gemiden aşağı attı. Son anda korkuluklara tutunmayı başaran kadını çevredekiler güçlükle kurtardı.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, anlaşılması güç bir olaya sahne oldu.
Cava Denizi ile Hint Okyanusu'nu bir birbirinden ayıran Sunda Boğazı'nda seyir halindeki gemide, "karını denize at" seslerini duyduğunu söyleyen bir adam, duyduklarını harfiyen uygulamaya koyuldu.
Olaydan habersiz koltuğa oturmak üzere olan şansız kadın, arkadan gelen kocasının kucaklamasıyla kendini geminin korkuluk demirlerine tutunurken buldu.
Okyanusa düşmekten son anda kurtulmayı başaran kadını çevredekiler gemiye geri alırken, kadının kocasına karşı koymadığı görüntüler kafa karıştırdı.
Psikolojik sorunları olduğu düşünülen adamın ailesi ve çocukları da durumu onaylarken, tedavisine devam ettiği öğrenildi.
Adamın tutuklanıp tutuklanmadığı hakkındaysa herhangi bir açıklama gelmedi.