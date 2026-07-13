Psikolog Gülaçtı cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'nın çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi. Mahkeme, sanık Fuat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fuat Yıldırım, maktulün annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, duruşmada tanıkların dinleneceğini belirtti.

Tanık N.A., maktulü eski komşusu olarak tanıdığını belirterek, Nurselen Gülaçtı'nın kendisine hayatında bir kişinin olduğunu ancak bu ilişkiden kurtulamadığını anlattığını söyledi. Gülaçtı'nın Ankara'dan kaçmayı düşündüğünü ifade ettiğini aktaran tanık, "Ben polise şikayet etmesini söyledim. O ise ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Fotoğrafını göstermedi ancak bahsettiği kişinin sanık olduğunu biliyorum" dedi.

Diğer tanık S.K. ise Gülaçtı'ya özel ders verdiğini belirterek, sanığı maktul aracılığıyla tanıdığını söyledi. Gülaçtı'nın ilişkiyi bitirmek istediğini sık sık dile getirdiğini ifade eden S.K., sanığın maktule iş vaat ettiğini, yüksek kademedeki kişilerle bağlantıları olduğunu ve KPSS puanının önemli olmadığını söylediğini anlattı. Tanık, Gülaçtı'nın İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediğini de ifade etti.

Tanık beyanlarına karşı söz alan sanık Fuat Yıldırım ise, "Tanıkların ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" savunmasını yaptı.

Duruşmada söz alan maktulün annesi Zülfiye Tunç da sanığa hitaben, "Ailemizi mahvettin, utanmıyor musun sen. Bizi mahvettin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Eylül'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı