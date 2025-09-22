Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı
Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden Prof. Dr. O.N.A. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında O.N.A. ile birlikte sekreterinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri gözaltına alındı.
OPERASYON BÜYÜYECEK İDDİASI
O.N.A. ve sekreterinin operasyon kapsamında gözaltına alınması Aydın'da gündem olurken, operasyonun genişleyerek devam edeceği öğrenildi.
