Haberler

Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı

Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden Prof. Dr. O.N.A. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında O.N.A. ile birlikte sekreterinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri gözaltına alındı.

OPERASYON BÜYÜYECEK İDDİASI

O.N.A. ve sekreterinin operasyon kapsamında gözaltına alınması Aydın'da gündem olurken, operasyonun genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesi doktoru para vermeyeni rehin aldı, veresiye defteri tuttu

Devlet hastanesi doktoru neler yapmış neler! Rehin bile almış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.