Prizde Unutulan Ütü, Yatak Odasını Küllerle Doldurdu

Prizde Unutulan Ütü, Yatak Odasını Küllerle Doldurdu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, prizde unutulan ütü nedeniyle çıkan yangın, yatak odasını kullanılamaz hale getirdi. Komşunun ihbarıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olası bir facianın önüne geçti. Ev sahibi E.Ç. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde prizde unutulan ütü yatak odasını kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye yangın, Nazilli'ye bağlı Zafer Mahallesi 89/1 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Yangın ihbarına gelen Nazilli İtfaiyesi yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında yatak odası kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre ev sahibi E.Ç., yatak odasında ütü yaptıktan sonra ütüyü prizde unuttu. Daha sonra evden ayrılan ev sahibi E.Ç., kendisini telefonla arayan komşusundan olayı öğrendi. Alt katta oturan komşunun dumanı görerek ihbarı sonucu muhtemel facia, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu önlenirken yanan odaya giren E.Ç.'de dumandan etkilendi. E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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