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Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu, Kıyıya Kızıl Yosunlar Sürüklendi

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Marmara Denizi'ndeki Poyraz fırtınası, balıkçıların denize açılamamasına ve kıyılara kızıl yosunların sürüklenmesine neden oldu. Süleymanpaşa'daki balıkçılar, fırtına nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Kızıl yosunlar kıyıya sürüklendi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası sebebiyle balıkçılar denize açılamazken, kıyılara kızıl yosunlar sürüklendi.

Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan Poyraz fırtınası, balıkçı teknelerinin Süleymanpaşa'daki balıkçı barınağına dönmesine sebep oldu. Fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Dalgaların etkisiyle kıyılara kızıl yosunların sürüklendiği görüldü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 3 günden beridir havaların Poyraz esmesinden dolayı, Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarına bakım yaparak geçiriyorlar. Allah izin verirse havalar düzeldiğinde arkadaşlarımız faaliyetlerini çinekop, istavrit, sardalya tutarak devam edecekler."

Poyraz Fırtınası Balıkçıları Vurdu, Kıyıya Kızıl Yosunlar Sürüklendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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