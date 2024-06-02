Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
Portekiz'de Beja Havaalanı'nda düzenlenen bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazada bir pilot hayatını kaybederken, diğer uçak ise başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı.
Portekiz'de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.
UÇAKLAR HAVADA ÇARPIŞTI
Portekiz'de Beja Havaalanı'nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı. Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.
1 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.