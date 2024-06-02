Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti

Portekiz'de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.

UÇAKLAR HAVADA ÇARPIŞTI

Portekiz'de Beja Havaalanı'nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı. Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.

1 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.