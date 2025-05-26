Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bir kadın tarafından cesedi bulunan erkek şahsın kimliği belirlendi. Olayla ilgili polis incelemeleri devam ediyor.

Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın vatandaş Porsuk Çayı üzerinde bir erkeğin hareketsiz durduğunu gördü. Vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sudaki erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Ardından AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan erkek şahsın Behçet Aladağ olduğu belirlendi. Aladağ'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL GAZİ YUMLU - 3.Sayfa
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