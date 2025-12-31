Haberler

Polonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda kaldı

Polonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın kuzeyindeki Ostroda ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle S7 otoyolu kapandı ve yüzlerce araç mahsur kaldı. Başkent Varşova'dan Gdansk'a doğru uzun kuyruklar oluştu. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Polonya'nın kuzeyinde Ostroda ilçesindeki S7 otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.

Polonya'da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı aksattı. Kuzeyindeki Ostroda bölgesinde yer alan S7 otoyolu yoğun kar nedeniyle kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı. Başkent Varşova'dan Gdansk'a doğru yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi. Modlin Havalimanı'nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde de uçaklardaki buz çözme işlemine ihtiyaç duyulması nedeniyle gecikmeler yaşandı. Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity ise 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme yaşandığını aktardı. Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde Polonya'nın kuzey-orta kesimindeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu açıkladı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi