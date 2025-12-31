Polonya'da kar esareti: Yüzlerce araç yollarda kaldı

Polonya'nın kuzeyinde Ostroda ilçesindeki S7 otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.

Polonya'da dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı aksattı. Kuzeyindeki Ostroda bölgesinde yer alan S7 otoyolu yoğun kar nedeniyle kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı. Başkent Varşova'dan Gdansk'a doğru yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi. Modlin Havalimanı'nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde de uçaklardaki buz çözme işlemine ihtiyaç duyulması nedeniyle gecikmeler yaşandı. Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity ise 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme yaşandığını aktardı. Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde Polonya'nın kuzey-orta kesimindeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu açıkladı. - VARŞOVA