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Polonya'da Sarhoş Rahip Cenaze Töreninde Uyuyakaldı

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Polonya'nın Radomsko kentine bağlı Rzejowice köyünde düzenlenen bir cenaze törenini yöneten rahip, ayin sırasında sarhoş olduğu için uyuyakaldı. Cenazedekilerin durumu kilise yetkililerine bildirmesi üzerine başka bir rahip görevlendirildi.

Polonya'da bir cenaze törenini yöneten rahip törenin ortasında uyuyakaldı. Rahibin sarhoş olduğu ortaya çıkarken, ayini bir başka rahip tamamladı.

Polonya'nın Radomsko kentine bağlı Rzejowice köyünde şaşkınlık verici bir olay yaşandı. Düzenlenen bir cenaze törenini yöneten rahip ilk olarak ölen kişinin yakınlarına çiçekleri tabutun etrafına yerleştirmedikleri için çıkıştı. Daha sonra ise ayin sırasında uyuyakaldı. Rahibin sarhoş olduğu için sızdığını fark eden cenazedekiler büyük şok yaşadı. Cemaatin durumu kilise yetkililerine haber vermesi üzerine kiliseye başka bir rahip gönderildi. Cenaze ayinini yeni rahibin tamamlamasıyla cenaze yakınları derin bir nefes aldı.

Bölge piskoposluğu sarhoş rahibin görevden alınması için soruşturma başlattı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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