Polonya'da Rus İstihbaratı İçin Çalışan Şüpheli Gözaltında

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Polonya İç Güvenlik Teşkilatı, Rus istihbaratı için çalıştığı belirlenen Polonya vatandaşı Wiktor Z'yi 4 Haziran'da gözaltına aldı. Suspect, Polonya savunma sistemlerine ilişkin bilgiler toplamak ve Rusya'ya iletmekle suçlanıyor.

Rus istihbaratı için çalıştığı belirlenen Polonya vatandaşı Wiktor Z'nin 4 Haziran'da gözaltına alındığı açıklandı.

Polonya Savcılığı, Rus istihbaratı için çalıştığı belirlenen bir Polonya vatandaşının Polonya İç Güvenlik Teşkilatı tarafından 4 Haziran'da gözaltına alındığını duyurdu. Polonya Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan Polonya vatandaşı Wiktor Z, Rus istihbaratı için harekete geçmeye hazır olduğunu beyan etmek ve bu istihbaratı adına faaliyetlerde bulunmakla suçlandı" denildi. Ayrıca Polonya vatandaşının, Polonya savunma sistemlerinde kilit öneme sahip tesislerin işleyişine ilişkin bilgi toplamak ve Rus tarafına iletmek gibi roller üstlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek eğitimli olduğu bildirilen 28 yaşındaki Wiktor Z'nin Rusya yanlısı ideoloji ile hareket ettiği belirtildi. Polonya vatandaşının 8 ila 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Varşova yönetimi tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangın da dahil olmak üzere bir dizi sabotaj eyleminin yanı sıra siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarının arkasında Moskova'nın olduğunu savunuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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