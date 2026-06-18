Polonya'da Rus sanatçının öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltında

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili Gürcistan pasaportu kullanan 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polonya'nın Biala Podlaska şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirileri ile bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov'un öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin başlatulan soruşturma sürüyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Başbakanı Tusk, "Biala Podlaska'da bir Rus'un öldürüldüğü olayla ilgili 1 şüpheli, Lublinli polisler ve ABW (Polonya İç Güvenlik Ajansı) tarafından yakalandı. Şüpheli Gürcistan pasaportu kullanıyor" dedi. Tusk, yetkililerin cinayet talimatını veren kişiyi tespit etmek için çalıştığını belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Ne olmuştu

Lublin Bölge Savcılığı Sözcüsü Marcin Kozak geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Kuzovkov'a 5 el ateş edildiğini ve bunlardan birinin kafasına isabet ettiğini açıklamıştı. Kozak, olayla bağlantılı olarak 2 Belarus uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını, ancak haklarında henüz bir suçlama yapılmadığını belirtmişti.

Kuzovkov, Rus yetkililer eleştiren çalışmalarıyla tanınıyordu ve 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'de Joseph Stalin ile Putin'in ikonik karikatürlerini kullanarak bir protesto gösterisi düzenlemişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı