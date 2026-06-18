Haberler

Polonya'da Rus sanatçının öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Biala Podlaska şehrinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Rus sanatçı Robert Kuzovkov silahlı saldırıda öldürüldü. Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırıyla ilgili Gürcistan pasaportu kullanan bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili Gürcistan pasaportu kullanan 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polonya'nın Biala Podlaska şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirileri ile bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov'un öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin başlatulan soruşturma sürüyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Başbakanı Tusk, "Biala Podlaska'da bir Rus'un öldürüldüğü olayla ilgili 1 şüpheli, Lublinli polisler ve ABW (Polonya İç Güvenlik Ajansı) tarafından yakalandı. Şüpheli Gürcistan pasaportu kullanıyor" dedi. Tusk, yetkililerin cinayet talimatını veren kişiyi tespit etmek için çalıştığını belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Ne olmuştu

Lublin Bölge Savcılığı Sözcüsü Marcin Kozak geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Kuzovkov'a 5 el ateş edildiğini ve bunlardan birinin kafasına isabet ettiğini açıklamıştı. Kozak, olayla bağlantılı olarak 2 Belarus uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını, ancak haklarında henüz bir suçlama yapılmadığını belirtmişti.

Kuzovkov, Rus yetkililer eleştiren çalışmalarıyla tanınıyordu ve 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'de Joseph Stalin ile Putin'in ikonik karikatürlerini kullanarak bir protesto gösterisi düzenlemişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek