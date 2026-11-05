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Polonya'da casusluk operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

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Polonya İç Güvenlik Ajansının Olsztyn'de düzenlediği operasyonda casusluk suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Sözcü, şüphelilerin Rus istihbarat servisleri adına faaliyet yürüttüğünü belirtti; şüphelilerden 4'ü 3 ay tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın (ABW) düzenlediği operasyonda 1'i Rusya 5'i Polonya vatandaşı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın (ABW) 21 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Olsztyn şehrinde düzenlediği operasyonlarda casusluk suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 1'inin Rusya vatandaşı 37 yaşındaki bir kadın, 5'inin ise yaşları 25 ila 52 arasında değişen Polonya vatandaşları oldukları aktarıldı.

Özel Servisler Koordinatör Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzyski gözaltına alınan kişilerin mühimmat ve silah üretiminde kullanılan çok sayıda bileşeni satın aldıktan sonra yasa dışı yollarla Rusya'ya satmak suretiyle Rusya'nın askeri kapasitesini destekleyen yasa dışı faaliyetlere katıldıklarını, Rus istihbarat servisleri adına faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Polonya'nın savunması açısından stratejik öneme sahip mal ve teknolojilerin yasa dışı ticaretini yapmakla suçlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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