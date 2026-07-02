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Polonya'da Belarus bağlantılı casusluk şüphesi: 2 gözaltı

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Polonya'da, Belarus istihbaratı adına sürgündeki muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, 19 yaşındaki Belarus vatandaşının 3 ay tutuklu kalmasına, 44 yaşındaki Polonya vatandaşına ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis gözetimi uygulanmasına karar verdi.

Polonya'da Belarus istihbaratı adına muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı.

Polonya'da yabancı istihbarat servislerinin faaliyetlerine operasyon düzenlendi. Ülkede Belarus istihbaratı adına sürgündeki muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı.

Polonya güvenlik servisi sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, "Belarus istihbaratı tarafından maaşa bağlanan erkekler, Varşova'da Belarus azınlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Burada katılımcıları kameraya kaydettiler ve fotoğrafladılar. Toplanan materyaller doğu sınırının ötesine aktarıldı, (Belarus Devlet Başkanı) Aleksandr Lukaşenko'nun servisleri ve rejim propagandası tarafından kullanıldı" dedi.

Varşova'daki mahkeme, 19 yaşındaki Belarus vatandaşının 3 ay tutuklu kalmasına karar verirken, 44 yaşındaki Polonya vatandaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve polis gözetimi uygulanmasına hükmetti.

Polonya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yabancı istihbarat servislerinin yalnızca bilgi toplamakla kalmayıp aynı zamanda baskı uygulamayı, azınlık gruplarını korkutmayı ve düşman ülkelerin propaganda mesajlarını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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