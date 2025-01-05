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Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler

Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
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Polonya'da Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak çalışan 2 acil tıp teknisyeni, kendilerine başvuran hastalardan sadece genç ve güzel olan kadın hastaları hastaneye nakledip tacizde bulundu.

Polonya'nın güneybatısında yer alan Wroclaw kentinde acil tıp teknisyenleriyle ilgili bir skandal ortaya çıktı.

HASTALARDAN YALNIZCA GENÇ VE GÜZEL OLANLARI HASTANEYE KALDIRMIŞLAR

Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan 2 acil tıp teknisyeninin Merkez'in yönlendirmesi üzerine evlerine gittikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye kaldırdıkları belirlendi. 2 acil tıp teknisyeninin görev ve yetkisi dahilinde bulunmamasına rağmen gittikleri bazı kadın hastalara ise jinekolojik muayene yaptıkları ortaya çıktı.

TUTTUKLARI TÜM RAPORLAR İNCELEMEYE ALINDI

Olay bir kadın hastanın şikayeti üzerine gün yüzüne çıkarken, Wroclaw 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı. Söz konusu 2 teknisyen açığa alınırken, tuttukları tüm raporlar incelemeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Wroclaw Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 acil tıp teknisyeninin ne zamandır hasta seçtiği ve taciz ettiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hastanelere doktorlara da güven kalmıyor böyle haberlerden

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