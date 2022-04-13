Polisten şüpheli paket ve sahte para uyarısı

Malatya'da polis ekipleri kargo firmaları ziyaret ederek şüpheli paket ve sahte para konularında uyarıda bulundu.

Malatya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızı genel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kargo firmaları ziyaret ederek şüpheli paket taşınmaması ve bu gibi durumlarda güvenlik güçleri ile irtibata geçilmesi konusunda uyarı yaptı. Ekipler ayrıca alışveriş esnasında sahte para konusunda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilme adına sahte parayı ayırt etme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

TDP ekipleri daha sonra semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konularında uyarıcı/bilgilendirici broşür dağıttı. - MALATYA