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Polisten okul çevrelerinde denetim

Polisten okul çevrelerinde denetim
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Afyonkarahisar’da çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri, parklar, bahçeler ve işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim ortamını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri, parklar, bahçeler ve işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 72 ekip ve timde görevli 180 personel katıldı.

İl merkezinde yapılan denetimlerde 19 park ve bahçe, 60 okul çevresi, 15 kafe, 13 tekel bayii, 9 tütün işletmesi, 6 internet kafe ve 4 oyun salonu kontrol edildi. Denetimlerde 261 şahıs ve 58 araç sorgulandı.

İlçelerde ise 147 okul ve çevresi, 16 metruk bina, 38 kafe, 7 internet kafe, 29 park ve bahçe, 8 oyun salonu, 2 iddia bayii ve 26 market-büfe kontrol edildi. Ekipler tarafından 646 şahsın sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, 6284 sayılı kanun kapsamında aranan 1 şahıs ile "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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