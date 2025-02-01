Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi

Türkiye'de bir olaya müdahale eden polis ekipleri ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Hangi şehirde yaşandığı bilinmeyen olayda, polisler kendilerini kayda alan vatandaşa tepki gösterdi.

"SEN NİYE VİDEOYA ALIYORSUN?"

"Sen niye videoya alıyorsun?" sorusuna karşılık vatandaş bunun yasal olduğunu savundu. "Videoyu kapat. Telefonu getir. Kimlik istiyorum senden." diyen polise şahıs, "Kimliğimi veririm telefonuma dokunamazsın. TC'mi veririm. Sen benim boğazıma sarıldın. Niye yaklaşayım ben sana?" yanıtını verdi.

POLİSTEN KAÇARKEN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Şahsın video kaydını durdurmaması karşısında sinirlenen polis, kendisine durdurmaya çalışan bir vatandaşı da aşarak kovalamaya başladı. Sokak arasında devam eden kovalamacada ilginç anlar yaşandı. Polisten kaçan şahsın, "Yardım edin polis" diyerek yardım istediği anlar kameraya yansıdı.