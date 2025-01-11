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Polisten Kaçan Sürücü Trafiği Karıştırdı, Kaza Sonrası Firar Etti

Polisten Kaçan Sürücü Trafiği Karıştırdı, Kaza Sonrası Firar Etti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, polisten kaçan sürücünün geri manevra yapması sonucu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri incelemelere başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, polisten kaçan otomobil sürücüsü, trafiği birbirine kattı. Polisten kurtulmak için D-400 Karayolu'nda geri geri giden sürücü 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu, ardından firar etti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 07 NJD 92 plakalı Tofaş marka araçta çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlendiğini ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, aracı Ekmel Kavşağında fark etti. Polisten kaçan otomobil sürücüsü, kendini geçen polis ekiplerine yakalanmamak için akıl almaz bir girişimde bulundu. Aracı karayolunda durduran sürücü, geri manevra yapıp polisten kaçmaya çalıştı.

Kazaya neden oldu

Bu sırada Tofaş marka aracın geri geldiğini fark eden ve yavaşlayan A.Ç. idaresindeki 07 BLY 687 plakalı kamyonete aynı yönde seyreden S.B.'nin kullandığı 34 GBG 095 plakalı özel servis aracı arkadan çarptı. Bu sırada geri manevrasına devam eden otomobil, 34 GBG 095 plakalı özel servis aracıyla çarpıştı. Kazanın ardından sürücüsün B.K. ile otomobildeki yolcuyla olay yerinden kaçtı. B.K.'nin arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalanırken, B.K. kayıplara karıştı.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havayoluyla Gazipaşa'ya gelip Anamur'a giden yolcuların bulunduğu servis aracında panik yaşandı. Polis ekipleri yaşanan olayların ardından inceleme başlattı. Sürücüler ve yakalanan otomobildeki yolcu olarak bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ortalığı birbirine katıp, firar eden B.K.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, otomobil ve zarar gören servis aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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