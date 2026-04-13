Polisten kaçarken, yola fırlattığı kağıttan uyuşturucu çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından şahsın kaçtığı sırada yere attığı belirlenen kağıt parçasının arasından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ş. yaya olarak ilerlediği sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yaya olarak kovalanan O.Ş. kısa sürede yakalandı. O.Ş.'nin kendilerinden kaçtığı sırada bir kağıt parçasını yola attığını gören ekipler tarafından güzergahta yapılan tarama çalışmalarında bulunan kağıt parçasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ş. karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı