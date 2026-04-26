İnegöl'de Alkollü Sürücüye 400 Bin TL Ceza: Kovalamaca Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü Mustafa G., 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücüye, alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 400 bin TL ceza uygulandı. Ehliyeti süresiz iptal edilirken aracı 60 gün trafikten men edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler şüphelendikleri 16 BCC 086 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda araç önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mustafa G.'nin (28) yapılan alkolmetre testinde 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 400 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
