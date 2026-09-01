Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphesi üzerine inceleme yapılan park halindeki araç ve 2 şahıstan, satışa hazırlandığı düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Kazansoy sokak üzerinde tarafından durumundan şüphelenilen park halindeki otomobil ve içindeki 2 şahıs ekiplerce kontrol edildi. Yapılan kontrol ve aramalarda satılmaya hazır olduğu öngörülen önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, 2 şahıs sağlık kontrol ve akabinde işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı