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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki araç ve içindeki 2 şahıstan, satışa hazır önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü.

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphesi üzerine inceleme yapılan park halindeki araç ve 2 şahıstan, satışa hazırlandığı düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Kazansoy sokak üzerinde tarafından durumundan şüphelenilen park halindeki otomobil ve içindeki 2 şahıs ekiplerce kontrol edildi. Yapılan kontrol ve aramalarda satılmaya hazır olduğu öngörülen önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, 2 şahıs sağlık kontrol ve akabinde işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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