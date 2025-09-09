Karaman'da Motosikletli Kovalamaca: 20 Dakika Süren Peş Chase

Karaman'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın sonunda motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan arkadaşı yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.İ idaresindeki 70 ABJ 324 plakalı motosiklet polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsüyle arkasındaki arkadaşı K.İ., motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polisler kaçan şahısların durması için havaya bir el ateş açtı. Kaçan motosiklet sürücüsü A.İ. ile arkadaşı Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklette yapılan incelemede ise plakanın J harfinin siyah bantla U'ya çevrildiği tespit etti. Motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden yaklaşık 60 bin lira para ceza yazılırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklette çekiciyle otoparka çekildi. - KARAMAN