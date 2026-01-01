Avcılar'da polisten kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün kaçma ve kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinde, Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü C.K., kırmızı ışıkta geçerek kaçmaya çalışırken o sırada caddeye giren otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü C.K. ve arkasındaki yolcu Y.T. yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve Y.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam yaralılardan C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan iki şahsın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün polisten kaçtığı ve kaza yaptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL