Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi.

UYUŞTURUCU BASKININDA ŞOK OLAY

Olay gece saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şüpheli bir eve uyuşturucu baskını düzenledi. Polisi karşısında gören şahıs, uyuşturucu maddenin yakalanmaması için evi ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerden elde edilen deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.