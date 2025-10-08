Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi
0:00/0:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin Beyilkdüzü'ndeki bir eve düzenlediği baskında şok eden bir olay yaşandı. Polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi. Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi.
UYUŞTURUCU BASKININDA ŞOK OLAY
Olay gece saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şüpheli bir eve uyuşturucu baskını düzenledi. Polisi karşısında gören şahıs, uyuşturucu maddenin yakalanmaması için evi ateşe verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerden elde edilen deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa