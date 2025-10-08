Haberler

Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi
Haber Videosu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin Beyilkdüzü'ndeki bir eve düzenlediği baskında şok eden bir olay yaşandı. Polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi. Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polisi karşısında gören şüpheli, uyuşturucu maddelerin yakalanmaması için evini ateşe verdi.

UYUŞTURUCU BASKININDA ŞOK OLAY

Olay gece saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şüpheli bir eve uyuşturucu baskını düzenledi. Polisi karşısında gören şahıs, uyuşturucu maddenin yakalanmaması için evi ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerden elde edilen deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.