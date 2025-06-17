Polise mukavemet gösterdi, annesi "beter ol" dedi

Polise mukavemet gösterdi, annesi 'beter ol' dedi
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Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, zorla durdurulup araçtan indirilen ve alkollü olduğu öğrenilen elektronik kelepçeli şahıs, polise mukavemetten gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, zorla durdurulup araçtan indirilen ve alkollü olduğu öğrenilen elektronik kelepçeli şahıs, polise mukavemetten gözaltına alındı. Şahsın olay yerine gelen annesi ise oğluna "beter ol" diye seslendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında 48 TU 215 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Zorla durdurulan araçtan indirilen sürücünün elektronik kelepçeli olduğu fark edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu tespit edilen sürücü, trafik polisiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek duruma müdahale etti. Yaşanan olayın ardından trafik polisinin çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücü olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı. Olay yerine gelen şahsın annesi önce polislerle tartışırken, ardından gözaltına alınan oğluna kızarak "beter ol beter" diye seslendi.

Trafik polisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEsra Esra:

Yaşamaya hakkı olmayan bir şahıs daha

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