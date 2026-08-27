Nevşehir'de Tebliğ Kararlı Şahıs Gözaltına Alındı

Nevşehir'de bir otelde konaklayan ve hakkında tebliğ kararı bulunduğu belirtilen şahıs, polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Nevşehir'de bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan şahsın, otel penceresinden çevrede bulunan vatandaşlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiası üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, hakkında tebliğ kararı ve arama kararı bulunduğu belirtilen şahsı cadde üzerinde tespit etti. Ekipler, şahsı polis aracına bindirmek istedi. Polisin tüm ikazlarına rağmen zorluk çıkaran şahıs, bir süre ikna edilmeye çalışıldı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı