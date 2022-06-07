Polisaj imalathanesinde korkutan yangın - Haberler

Polisaj imalathanesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Bayrampaşa'da polisaj imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Küçük Coşkun Sokak'ta saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı iş yerinin 4'üncü katında polisaj imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yaklaşık 200 metrekare alana kurulu iş yerini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla olay anını anbean kayıt ettikleri görüldü.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.