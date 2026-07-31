Haberler

Polis ve jandarma son iki ayda 289 bin 771 aracı kontrol etti

Polis ve jandarma son iki ayda 289 bin 771 aracı kontrol etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 289 bin 771 araç kontrol edilirken, yapılan kontrollerde 471 sürücünün ehliyeti geri alınırken veya iptal edilirken, çeşitli nedenlerle 996 araç da trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 289 bin 771 araç kontrol edilirken, yapılan kontrollerde 471 sürücünün ehliyeti geri alınırken veya iptal edilirken, çeşitli nedenlerle 996 araç da trafikten men edildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 Haziran-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 289 bin 771 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde 471 sürücünün ehliyeti geri alınırken veya iptal edilirken, çeşitli nedenlerle 996 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekipler, özellikle trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda alkollü araç kullandığı belirlenen 355 sürücüye, mevzuata aykırı egzoz sistemi kullanan 222 sürücüye, ses sistemi ve gürültü ihlali yapan 291 sürücüye, aykırı ışık donanımı kullanan 293 sürücüye, "Dur" ihtarına uymayan 281 sürücüye ve drift yaptığı tespit edilen 9 sürücüye işlem yapıldı.

Belirtilen ihlaller çerçevesinde toplam bin 451 idari işlem uygulanırken, sürücülere para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!

Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor