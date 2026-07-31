Polis ve jandarma son iki ayda 289 bin 771 aracı kontrol etti

Afyonkarahisar'da son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 289 bin 771 araç kontrol edilirken, yapılan kontrollerde 471 sürücünün ehliyeti geri alınırken veya iptal edilirken, çeşitli nedenlerle 996 araç da trafikten men edildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 Haziran-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 289 bin 771 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde 471 sürücünün ehliyeti geri alınırken veya iptal edilirken, çeşitli nedenlerle 996 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekipler, özellikle trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda alkollü araç kullandığı belirlenen 355 sürücüye, mevzuata aykırı egzoz sistemi kullanan 222 sürücüye, ses sistemi ve gürültü ihlali yapan 291 sürücüye, aykırı ışık donanımı kullanan 293 sürücüye, "Dur" ihtarına uymayan 281 sürücüye ve drift yaptığı tespit edilen 9 sürücüye işlem yapıldı.

Belirtilen ihlaller çerçevesinde toplam bin 451 idari işlem uygulanırken, sürücülere para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı