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Polis şüphe üzerine durdurdu: 238 gram esrar ve 60 bin lira para ele geçirildi

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Polis şüphe üzerine durdurdu: 238 gram esrar ve 60 bin lira para ele geçirildi Tekirdağ Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar maddesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Polis şüphe üzerine durdurdu: 238 gram esrar ve 60 bin lira para ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar maddesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye devam ediyor. Kazımiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi'ne bağlı polis ve bekçi güçleri, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehit Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekip ve bekçiler torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik nokta atışı yaptı.

Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiinde devriye gezen Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü A.A.'nın bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrollerde, satışa hazır halde paketlenmiş toplam 238 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 180 TL para ele geçirildi.

Olayın şüphelisi A. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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