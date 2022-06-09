Polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı Malatya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 2'si yaralandı.

Polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olayda 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, 20.30 sularında Battalgazi ilçesi Hastane caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir polis merkezinin önünde sohbet eden O.D.,O.K. M.Y. ile F.Y.'nin üzerine tanımadıkları bir şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri polis merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulanslarda yapılan yaralılar O.D. ile O.K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerde bir adet tabanca ile 2 boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen M.Y.,F.Y., O.Y.,ile V. Y. gözaltına alındı. Yaralılardan O.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde arkadaşları ile polis merkezi önünde konuşurken, tanımadıkları bir şahıs tarafından üzerlerine ateş açıldığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title