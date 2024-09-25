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Yunus Emre Geçti'nin Kuzeni Tutuklandı

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaşması nedeniyle tutuklandı. İkametinde yakalanan K.G.'nin çeşitli suçlardan birçok kaydı olduğu belirlendi. K.G., 'Halk arasında korku ve panik yaratma' suçundan tutuklandı.

Polis memurunu şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı

İSTANBUL - Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklandı.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı

Yakalanan şüpheli şahıs, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan bugün Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklandı.

Yunus Emre Geçti'nin Kuzeni Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELYESA KARATEPE - 3.Sayfa

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