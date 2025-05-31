Polis Memuru ve 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı

Polis Memuru ve 2 Şahıs Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı
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Diyarbakır'dan İstanbul'a giden kiralık araçta yapılan operasyonda, polis memuruna ait araçta 9 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili polis memuru ve iki şahıs tutuklandı.

Kiraladığı araçta kalaşnikoflarla yakalanan polis ile birlikte 2 şahıs tutuklandı

SAKARYA - Diyarbakır'dan, İstanbul'a yola çıkan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilerek Sakarya'da durdurulan ve polis memurunun kullandığı kiralık araçta cephaneliği andıran silah ile mühimmatı ele geçirilmişti. Olayın ardından polis memuru ile birlikte soruşturma çerçevesinde yakalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık bir otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K. olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan polis M.A.K., operasyonun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.B. ve H.K. isimli iki şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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