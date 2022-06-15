Polis memuru öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis memuru öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis memuru öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi

Batman'da İkamet ettiği Memur-Sen Polis lojmanının bahçesinde eşi ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar edip hayatını kaybeden polis memuru Hayri Mağara, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi.

Batman'da İkamet ettiği Memur-Sen Polis lojmanının bahçesinde eşi ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar edip hayatını kaybeden polis memuru Hayri Mağara, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öldürdüğü eşi ve oğluyla yan yana toprağa verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hayri Mağara ikamet ettiği Memur-Sen Polis lojmanında iddiaya göre cinnet geçirerek belinden çıkardığı beylik silahıyla önce eşi Stalina Luisa Mağara'yı ardından da 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara'yı silahla vurdu. Ardından da aynı silahı kendine doğrultup ateşledi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan 2 çocuk babası polis memuru 51 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 3 yaralıda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden polis memuru Hayri Mağara, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mecidiye köyünde köy mezarlığında öldürdüğü eşi ve oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi.

(Selçuk Şavran/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title