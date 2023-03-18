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Polis konteynır dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

3. Sayfa Haberleri

Polis konteynır dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü deprem afetini fırsat bilerek konteynır üzerinden yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü deprem afetini fırsat bilerek konteynır üzerinden yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Kurumu sosyal medya hesabı hesabından yapılan açıklamada internetten online olarak yapılan konteynır satışları üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı zor durumda olan vatandaşlarımızın bulundukları zorlukları dolandırıcılık amaçlı kullanmak isteyen dolandırıcılar, Internet üzerinden konteyner ilanı vererek irtibat kurdukları vatandaşlarımızdan taşıma ücreti, kaparo, montaj bedeli, ürün bedeli adı altında para talep ederek mağduriyet oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tarz kurumsal olmayan ilanlara güvenerek para yatırmaması hususu önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 3. Sayfa Haberler

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