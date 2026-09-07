Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 267 Paket Gümrük Kaçağı Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese yapılan baskın da yapılan aramalarda 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda; 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon cerce 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı