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Polis, Elazığ'da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza kesti.

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Polis, Elazığ'da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza kesti.
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Elazığ merkez Atatürk Bulvarı'nda dün tehlikeli şerit değiştiren hafif ticari araç sürücüsüne 10 bin lira para cezası uygulandı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan olayı inceleyen polis, cezayı KGYS kayıtlarıyla verdi.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da hafif ticari aracıyla trafikte tehlikeli şerit değiştiren sürücüye, polis ekipleri tarafından 10 bin lira para cezası yazıldı.

Olay, dün merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokarak şerit değiştiren sürücüye 10 bin TL para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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