Polis Ekipleri, Afyonkarahisar'da Tarlada Çıkan Yangına Müdahale Etti

Emirdağ ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, bir tarlada çıkan yangına hızlıca müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın, polislerin zamanında yaptığı müdahale sayesinde diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da devriye gezen polis ekipleri tarlada çıkan yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Olay, Emirdağ ilçesi Alibeyce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yol kenarındaki tarladan dumanlar çıktığını fark etti. Ardından araçta bulunan yangın tüplerini alan polis ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polislerin müdahalesi ile alevler diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
