Polis Ekipleri, Afyonkarahisar'da Tarlada Çıkan Yangına Müdahale Etti

Afyonkarahisar'da devriye gezen polis ekipleri tarlada çıkan yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Olay, Emirdağ ilçesi Alibeyce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yol kenarındaki tarladan dumanlar çıktığını fark etti. Ardından araçta bulunan yangın tüplerini alan polis ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polislerin müdahalesi ile alevler diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR